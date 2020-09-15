Ayrıcalıklı üyelik servisi olarak 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan Amazon Prime, Türkiye'de hizmete sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, Amazon'un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan Amazon Prime, seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat, Amazon Original içeriklerinin yanı sıra birçok ödüllü film ve diziyi barındıran Prime Video, oyun dünyasının kanalı Prime Gaming ve Prime üyelerine özel indirimler gibi ayrıcalıklar sunuyor.

Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

"İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de aynı gün içinde teslimat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime'ı Türkiye'deki müşterileriyle buluşturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Marriott, şunları kaydetti:

"Amazon.com.tr'yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli'deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Müşterilerimiz, eşi benzeri görülmemiş hızlı teslimat deneyiminin tadını çıkarabilecek.

Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor. Her bir yan faydayı ayrı ayrı düşündüğümüzde oldukça değerli bir paketi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşturduğumuz için çok memnunuz."

Bedava ve hızlı kargo hizmetiyle öne çıkan Amazon Prime, geçerli ürünlerde İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de 50 TL ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat hizmeti sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki üyeler ise harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Açılışta Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, Omo, Prima, L'oreal Paris, Puma, Bose, HP, Lenovo ve daha birçok marka Prime teslimat kapsamında tüketicilerle buluşuyor.

Amazon Prime'dan Sorumlu Başkan Jamil Ghani de Türkiye'deki müşterilerin, bugünden itibaren 19 ülkede 150 milyon aboneye erişen ayrıcalıklı üyelik servisi Amazon Prime'ın tüm ayrıcalıklarından faydalanabileceğini aktararak, "Seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz, ayda sadece 7,90 TL karşılığında geniş bir ürün yelpazesini bedava ve hızlı kargo seçenekleriyle satın alabilirken, ödüllü film ve dizi içeriklerinin yanı sıra Prime üyelerine özel indirimlere de erişebilecek. Amazon Prime'ın Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş deneyimine değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli fırsatlar

Amazon Prime üyeliğinin Amazon.com.tr müşterilerine sağladığı fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:

"Bedava ve hızlı kargo, elektronikten Bilgisayara, Kitaptan Moda, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo. Prime Video, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel'i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard's Make US Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim.

Prime Gaming, League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişme avantajınının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği. Özel Fırsatlar, popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim. Prime Day, sadece Prime üyelerine özel Amazon'un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day'e özel indirim ve fırsatlara erişim."