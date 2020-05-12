Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde koronavirüs tedbirleri sayesinde 2 aydır vaka görülmedi. Turistik ilçede vatandaşların kurallara uyması ve hafta sonu ilçenin giriş ve çıkışlarının kapatılması büyük rol oynadı.

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde 11 Mart tarihinden bugüne koronavirüs vakası görülmedi. İlçede, Kaymakamlık ve Belediyenin aldığı tedbirler sayesinde vatandaşlar evlerinden çıkmayarak, kurallara uydu. Geçen yıl 1 milyona yakın turist ağırlayan tarihi ve turistik ilçede hiç vakanın olmaması herkesi sevindirdi. Hafta sonu ilçenin giriş çıkışları kapatıldı. Bugüne kadar Amasra'da kaymakamlık ve belediye tarafından 10 bin maske dağıtıldı. İlçede kurulan yöresel pazaryerinde vatandaşların eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralarına uyulduğu görüldü.

"SÜRECİ RAHATLIKLA ATLATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İlçede koronavirüs vakasının görülmemesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Bu sürecin başından sonuna kadar vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Büyük bir bilinç düzeyi ile ilçemiz önlemlere uyarak, süreci rahatlıkla atlattığımızı düşünüyorum. Biz de belediye olarak kaymakamlık ve Vefa Sosyal Destek Grupları olarak bu süreci iyi yönettik. İlçe merkezinde vakamızın olmaması bizleri çok sevindirdi. Amasra neler yaptığımıza gelince Cumhurbaşkanlığımız ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara harfiyen uyduk. Bunun yanı sıra denetimlerimizi artırdık. Evde kal çağırısına evde kalan vatandaşlarımıza destek olduk. Kısacası vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Tabi ekonomik zararımız olabilir ama amacımız Çeşm-i Cihan Amasra'mızı örnek hale getirmekti. Bunu da sanırım başardık." dedi.

"KURALLARA UYULMASIYLA VAKAMIZ ÇIKMADI"

İlçede yaşayan Agah Simberk, koronavirüs vakasının görülmemesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Amasra'da yaşayan insanlarımız kurallara harfiyen riayet ettiğini görüyoruz. Özellikle hafta sonu ilçemize girişlerinin yasaklanması etkili oldu. Kurallara uyulmasıyla vakamız çıkmadı." diye konuştu.

VATANDAŞLAR KURALLARA HARFİYEN UYUYOR

İlçede esnaflık yapan Mahir Darçın, 2 aydır ilçede vakanın görülmemesi sevindiğini söyleyerek, "Alınan önlemleri doğru buluyorum ve vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyuyor." dedi.