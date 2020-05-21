İletişim Başkanı Altun, camide müzik skandalına tepki gösterdi: Kabul edilemez bir saldırı

İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı "Çav Bella" çalınmasının ardından benzer bir skandal bugün de yaşandı. İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde hoparlörlerden Selda Bağcan'ın şarkısı çalındı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu duruma tepki gösterdi. Cami minarelerinden şarkı çalınmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Altun, "Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır" dedi.

"MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNİ HAZMEDEMİYORLAR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır. Ahlaka ve vicdana sığmayan bu edepsizliğin kimi çevrelerce sevinçle karşılanıp bir gurur payesi gibi sosyal medyada paylaşılması, bu zihniyeti açık etmektedir. Milletimizin değerlerini hazmedemeyenler her fırsatta kutsallarımıza saldırarak varlığını hissettirme çabasındadırlar" ifadelerini kullandı.

"SÜKUT, İKRARDAN GELİR"

Altun, dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış Türkiye'de ezan seslerinin hiçbir zaman dinmeyeceğini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedi'nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvi ses hiçbir zaman dinmeyecektir. Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir."