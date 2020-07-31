Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü

Altının ons fiyatı 1.982 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.977 dolardan alıcı buluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 1.982,73 dolara taşıdı. Güne 1.957 dolar seviyelerinden başlayan altının onsu, tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 15.15 itibarıyla1.977 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda gram altın 443 lira, çeyrek altın 727 lira, cumhuriyet altını ise 2.962 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN DÜN NASIL BİR SEYİR İZLEDİ?

Altının onsu dün 1.939 dolara kadar gerilemiş, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte rekor daralma kaydetmesinin ardından 1.972 doları görmüş ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.956 dolardan tamamlamıştı. Gram altın ise dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 438,9 liradan tamamladı.

'ONS ALTIN İÇİN 2 BİN DOLAR ÖNEMLİ DİRENÇ'

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,985 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.