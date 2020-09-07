Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.071,00 lira oldu.
07.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:55
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.071,00 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: