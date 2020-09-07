Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.071,00 lira oldu.

07.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:55

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.071,00 lira oldu.

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı
Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt
Ansızın çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİAlış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,80462,00462,70462,90Cumhuriyet Ata Lira 3.043,003.064,003.050,003.071,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00425,00422,00426,00Lira(Tam) Ziynet 2.974,002.994,002.980,003.000,00Yarım Ziynet 1.487,001.497,001.490,001.500,00Çeyrek Ziynet 743,00748,00745,00750,00