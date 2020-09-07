Altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.071,00 lira oldu.

07.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:55

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.071,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,80 462,00 462,70 462,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.043,00 3.064,00 3.050,00 3.071,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 422,00 426,00
Lira(Tam) Ziynet 2.974,00 2.994,00 2.980,00 3.000,00
Yarım Ziynet 1.487,00 1.497,00 1.490,00 1.500,00
Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 745,00 750,00

Altın fiyatları

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Angela Merkel Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Demet Akalın Metin Özülkü
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Metin Oktay Sergen Yalçın Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Antalya Akdeniz Yunanistan
Şu an buradasınız: Altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 12:54:44. #1.15#
title