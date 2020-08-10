Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı

Düğün hazırlığı yapanlar, yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında. Altın fiyatları son günlerde artışı ile dikkatleri çekiyor. Altın 10 Ağustos Pazartesi günü 2,033 liradan güne başladı.

ALTIN ONS FİYATI NE KADAR?

Altın gün içi hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Önceki gün 2,035'yi gören altın ons değeri günlük en düşük miktarı 2.019,44 TL şeklindeyken en yüksek değer ise 2.036,46 TL olarak şekillendi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fiyatlardaki artışlarla vatandaşların gram altına ilgisi arttı. Gram altın 10 Ağustos itibariyle 479,7 TL'den alış, 480,06 TL'den satışa çıktı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın rekor yükselişini sürdürürken çeyrek fiyatları da aynı ölçüde yükseliyor. Çeyrek altın 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 767,8 TL alış, 787,07 TL'den de satışa çıktı.

GÜMÜŞ ONS FİYATI

Değerli maddelerden olan gümüş, altının hemen ardından gözde yatırım aracı olarak görülüyor. Gümüş ons değeri önceki gün 28.300 TL iken 10 Ağustos'ta 28.205 bantlarına ulaştı.Gün içi en yüksek gümüş ons değeri 28,6871 TL, en düşük de 27,8326 TL civarında seyrediyor.