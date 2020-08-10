Altın 2,030, Brent 44 doların üzerinde Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın yeni haftanın ilk işlemlerinde 2,030 - 2,040 bandına geri dönerken, ABD verilerinin ekonomideki belirsizlikleri artırması üzerine 45 doların altına çekilen Brent petrol bu düzeyde tutunuyor.

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın yeni haftanın ilk işlemlerinde 2,030 - 2,040 bandına geri dönerken, ABD verilerinin ekonomideki belirsizlikleri artırması üzerine 45 doların altına çekilen Brent petrol bu düzeyde tutunuyor.

Ahlatçı Yatırım'ın altın fiyatları analizinde, geçen haftanın üçüncü işlem gününde devam eden endişeler ve jeopolitik risklerin yanı sıra pandeminin olumsuz etkileri ile başa çıkmak için yeni teşviklerin gelebileceği yönündeki beklentilerin değerli metali desteklemesiyle tüm zamanların en yüksek düzeylerine yükseldiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Haftanın dördüncü işlem gününde ise altının rekor seviyeye ulaşmasının ardından açıklanan ekonomik veriler ve aşı gelişmelerinin yanı sıra dikkatlerin yeni teşvik paketlerine odaklanması yükselişi sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıkarken Dolar endeksindeki zayıf seyir ve artan talep ile birlikte ons altının yukarı yönlü hareketi sürdü ve rekor düzeyini 2,075 dolara çıkardı. Haftanın son işlem gününde beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında ise onsta geri çekilme gördük."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.29 artışla 44.82 dolar,Batı Teksas yüzde 0.36 artışla 41.76 dolar,altın yüzde 0.05 artışla 2,033.71 dolar,gümüş yüzde 1.21 artışla 28.55 dolar,bakır yüzde 3.72 düşüşle 6,237.00 dolar,platin yüzde 1.70 artışla 980.94 dolar,paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,180.91 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 478 liraya, çeyrek altın 838 liraya, Cumhuriyet altını da 3,241 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın petrol fiyatları analizinde, geçen haftanın üçüncü işlem gününde ekonomilerdeki toparlanma sinyalleri, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve Beyrut'taki patlama sonrası bölgede istikrarsızlığın artabileceği endişeleri petrol fiyatlarına yükseliş olarak yansıdığına işaret edildi ve şöyle denildi: "Haftanın dördüncü işlem gününde ise dolardaki değer kaybı ve ABD ticari ham Petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon azalış beklentileri karşısında 7.4 milyon varil azalışla 518,6 milyon varile geriledi. Açıklanan stok verilerinin Petrol fiyatlamaları üzerindeki yukarı yönlü hareketleri takip edilirken, artan vaka sayılarının neden olduğu arz endişeleri yükselişi baskılayan unsur olarak karşımıza çıkıyor. OPEC+ anlaşması doğrultusunda Irak'ın günlük petrol üretiminde 400 bin varil daha kesintiye gidecek olması petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir."

Kaynak: DHA