Alpcan Çelik kimdir? Alpcan Çelik nereli, kaç yaşında?

Alpcan Çelik, Edirne Selimiye Camii'nde imam hatip olarak görev aldı. Selman Okumuş'un da öğrencisi olan Çelik, Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte müezzin olarak adı geçenler arasında bulunuyor. Alpcan Çelik kaç yaşında?

ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

Çelik, 1993 yılında dünyaya geldi. Sosyal medya hesaplarında aslen Üsküplü olduğu belirtiliyor. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini aldı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi AÖF İlahiyat Fakültesi'nde eğitim gördü.

Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda tamamladı. Hocası ise dünya hafız birincisi Selman Okumuş'tur. Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmış olan Çelik,2014 yılında düzenlenen ''Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma'' adlı yarışmada dünya birincisi olmuştur. Alpcan Çelik evli ve bir kızı bulunuyor.