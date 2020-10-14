Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Almanya Milli Takımı, Kim Milyoner Olmak İster'in Almanya versiyonuna katılarak kazandığı para ödülünü bağışladı.

Almanya'da ekranlara gelen yarışma programına katılan isimler Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Kevin Trapp, Lucas Klostermann ve Milli Takım yöneticilerinden Oliver Bierhoff oldu.

TOPLAMDA 222 BİN 500 EURO KAZANDILAR

Yarışmada Bierhoff - Trapp ikilisi 32 bin euro, Goretzka Kimmich ikilisi 64 bin euro kazanırken Klostermann - Süle ikilisi ise 125 bin euro kazanmayı başardı.

Kazanılan 222.500 euronun yarısının Almanya'da koronavirüsle mücadele eden sağlık kuruluşlarına, geri kalan paranın ise çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlandığı açıklandı.

BIERHOFF ZEKALARINA GÜVENDİ

Almanya Futbol Federasyonu Menajeri Oliver Bierhoff birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Milli takım oyuncularıyla birlikte özel bir 'Kim Milyoner Olmak İster' bölümü düzenlemek istiyoruz. Böylece herkes oyuncularımızın ne kadar zeki olduğunu görecek" diyerek oyuncuların zekasına ne kadar güvendiğini göstermişti.