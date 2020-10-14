Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
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Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

14.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:37

Kim Milyoner Olmak İster Almanya versiyonuna Almanya Milli Takımı katıldı. Kazancın yarısı koronavirüs tedavilerine, kalan ise çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlandı.

Almanya Milli Takımı, Kim Milyoner Olmak İster'in Almanya versiyonuna katılarak kazandığı para ödülünü bağışladı.

Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Almanya'da ekranlara gelen yarışma programına katılan isimler Goretzka, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Kevin Trapp, Lucas Klostermann ve Milli Takım yöneticilerinden Oliver Bierhoff oldu.

Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

TOPLAMDA 222 BİN 500 EURO KAZANDILAR

Yarışmada Bierhoff - Trapp ikilisi 32 bin euro, Goretzka Kimmich ikilisi 64 bin euro kazanırken Klostermann - Süle ikilisi ise 125 bin euro kazanmayı başardı.

Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

Kazanılan 222.500 euronun yarısının Almanya'da koronavirüsle mücadele eden sağlık kuruluşlarına, geri kalan paranın ise çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlandığı açıklandı.

BIERHOFF ZEKALARINA GÜVENDİ

Almanya Futbol Federasyonu Menajeri Oliver Bierhoff birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Milli takım oyuncularıyla birlikte özel bir 'Kim Milyoner Olmak İster' bölümü düzenlemek istiyoruz. Böylece herkes oyuncularımızın ne kadar zeki olduğunu görecek" diyerek oyuncuların zekasına ne kadar güvendiğini göstermişti.

Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı

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Haber Yorumları (2)
SÜLO: kesin soruları ve cevapları futbolculara önceden vermişlerdir pardon orası Almanyaydı değil mi sözümü geri aldım
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AFYONLU: BİZİM MİLLİ TAKIM İLK SORUDA ELENİR ÇÜNKÜ MAÇ BİTSEDE GİTSEK PAVYONLARA BARLARA KIZLARA DİYE DÜŞÜNÜYORLAR
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