Almanya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Almanya - İsviçre maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?

ALMANYA - İSVİÇRE MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Almanya - İsviçre maçının sonucu 3-3 berabere bitmiştir. Bol gollü geçen karşılaşmada 90+4 de İsviçre takımından Fabian Schar kırmızı kart görmüştür.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

ALMANYA'NIN GOLLERİ : Timo Werner (dk. 28) , Kai Havertz (dk. 55) , Serge Gnabry (dk. 60)

İSVİÇRE'NİN GOLLERİ : Mario Gavranovic (dk 5. ve dk. 56) , Remo Freuier (dk. 26)

UEFA ULUSLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

İspanya : 7 puan

Almanya : 6 puan

Ukrayna : 6 puan

İsviçre: 2 puan