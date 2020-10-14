Almanya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!
14.10.2020 02:43 | Güncelleme: 14.10.2020 02:47
Geçtiğimiz akşam UEFA Uluslar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Bu maçlardan Almanya - İsviçre arasında oynanan maçın sonucu futbolseverler tarafından merak edildi. Peki Almanya - İsviçre maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puanları kaç?
UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Almanya - İsviçre maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?
ALMANYA - İSVİÇRE MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Almanya - İsviçre maçının sonucu 3-3 berabere bitmiştir. Bol gollü geçen karşılaşmada 90+4 de İsviçre takımından Fabian Schar kırmızı kart görmüştür.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
ALMANYA'NIN GOLLERİ : Timo Werner (dk. 28) , Kai Havertz (dk. 55) , Serge Gnabry (dk. 60)
İSVİÇRE'NİN GOLLERİ : Mario Gavranovic (dk 5. ve dk. 56) , Remo Freuier (dk. 26)
UEFA ULUSLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
İspanya : 7 puan
Almanya : 6 puan
Ukrayna : 6 puan
İsviçre: 2 puan