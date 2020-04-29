Almanya'da Eşcinsellik hastalıktır diyen Türk doktor işinden kovuldu

Almanya'da yaşayan kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır'ın sosyal medya hesabından eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmesi sonrası görevinden alındığı belirtildi.

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Türk doktor Metin Çakır, sosyal medya hesabından, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" paylaşımında bulundu. Söz konusu paylaşımın ardından tepki yağmuruna tutulan Çakır, paylaşımını sildi ardından da hesabını kapattı. Helius kliniğinden Alman medyasına yapılan açıklamada ise Çakır'ın görevden alındığı duyuruldu

GÖREVDEN ALINMASINI KARARLAŞTIRDIK

Açıklamada, "Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık. Tabib odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız. Kendisi 20 yıldır hastanemizde görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.