Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulunmuştu! Anne, çocuklarını öldürüp intihara kalkışmış

Almanya, dün bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunmasıyla şok yaşadı. Dehşet veren olayla ilgili ayrıntılar ise ortaya çıkmaya başladı. Polis; cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğunu ve anneleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Tren istasyonunda raylara atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan anne ise yaralı olarak kurtarıldı.

ANNEANNE POLİSE İHBAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) elde ettiği bilgilere göre, Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

ANNE METRODA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenin polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.

İNCELEME EKİBİ OLUŞTURULDU

Solingen'de polis, 40 kişilik bir inceleme ekibinin oluşturulduğunu ve olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Polis sözcüsü Stefan Weiand, 'Henüz konu hakkında bir şey söyleyemeyiz. Anneyi sorgulamamız gerekiyor. Çocukların ölüm nedeni hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz, incelemeler sürüyor' dedi.

SOLİNGEN BELEDİYE BAŞKANI: ŞOK OLDUM

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde beş çocuğun öldüğü haberiyle şok oldum ve derinden etkilendim. Bu beş canın yasını tutuyorum. Çocuklara ve aileye yakın olan herkese başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra çocukların bulunduğu apartmanın önüne gelerek mum bırakan Kurzbach, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Solingen'de çok üzüldüğümüz bir gün, çünkü kalplerimizi derinden etkileyen bir eylem gerçekleşti" dedi.