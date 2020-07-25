Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı

Almanya'da yaşayan 16 yaşındaki Cezayir kökenli lise öğrencisi başörtülü Meriam J. yaz tatilinde para kazanmak için markette işe başladı. Market müdürü, Meriam'a başörtüsü taktığı için hakaret etti. Şirket yaşadığı olayı gözyaşlarıyla sosyal medyada yayınladığı 2 milyona yakın izlenen videoda anlatan Meriam'a tazminat ödeyip özür diledi. Hakaret eden market müdürü ise işten çıkarıldı.

GENÇ KIZDAN ÖZÜR DİLEDİ

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Cezayir kökenli lise öğrencisi başörtülü Meriam J, yaz tatili döneminde para kazanmak için bir markette işe başladı. Kimliği açıklanmayan market müdürü, "Hamburg'da başörtülü şekilde burada çalışamazsın" dedi ve Meriam'a hakaret etti. Olayın ardından işten ayrılan ve oldukça üzülen Meriam, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatarak bir görüntü yayınladı. Söz konusu görüntüler, yaklaşık 2 milyon kez izlenince, market zincirine tepki büyüdü. Şirket, Hamburg'daki markette çalışan müdürü işten çıkardı. Anlaşma yoluna giden şirket genç kızdan özür dileyip tazminat ödedi ve Meriam'in avukat masraflarını da üstlendi.

"PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ, DAVANIN SEYRİNİ ETKİLEDİ"

Konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Avukat Yalçın Tekinoğlu, "Hakarete uğrayan Meriam için beş rakamlı bir tazminat talebinde bulunduk. Market zincirlerinin merkezi bizden özür diledi. Hamburg'daki marketi çalıştıran şahsın ikisi Hamburg'da, biri Lübeck'te olmak üzere üç marketi varmış. Şirket, bu marketlerden Hamburg'da olanı hakaret eden müdürün elinden alarak, şahsa ceza verdi. Biz de manevi tazminatla birlikte tüm avukatlık masraflarımızı karşı taraftan aldık. Meriam'in paylaştığı görüntünün, sosyal medyada milyonlara ulaşması davanın seyrini etkiledi" dedi.