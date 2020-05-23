Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı

Almanya'da, sert koronavirüs önlemleriyle namaz kılınmasına izin verilmesinin ardından eda edilen ilk Cuma namazında, Berlin'de sosyal mesafe nedeniyle camiye sığmayanlar bir kilisede namaz kıldı.

KİLİSE KAPILARINI MÜSLÜMANLARA AÇTI

Reuters'da yer alan habere göre, Almanya'nın Neukölln bölgesindeki Dar Assalam Cami normalde yüzlerce kişilik kapasiteye sahip olsa da sosyal mesafe nedeniyle 50 kişi namaz kılabiliyor. Bunun üzerine yakındaki Martha Lütheryen kilisesi, Ramazan ayı boyunca kapılarını Müslümanlara açtı.

"SALGIN BİZİ BİRLEŞTİRDİ"

Almanya'da ibadethaneler haftalarca kapalı kaldıktan sonra 4 Mayıs'ta açıldı. Ancak insanlar arasında en az 1,5 metrelik mesafenin korunması gerekiyor. Caminin imamı Muhammed Taha Sabri, "Bu salgın bizi toplum olarak birleştirdi. Krizler insanları bir araya getiriyor" dedi.

"BURASI DA TANRININ EVİ"

Kilisede namaz kılanlar arasında yer alan Samer Hamdoun, "Müzik enstrümanlarının ve resimlerin olması tuhaf bir duygu yaratıyor. Ama küçük ayrıntıları unutursanız, nihayetinde burası da Tanrının Evi" diye konuştu.

KİLİSE PAPAZI DA İBADETE KATILDI

Kilisenin papazı Monika Matthias, ezandan etkilendiğini belirterek, "İbadete ben de katıldım. Konuşmamı Almanca yaptım. Vaaz sırasında hep evet, evet diyordum, çünkü aynı kaygıları taşıyoruz, sizden öğreneceklerimiz var. İnsanların birbirine karşı bunları hissetmesi güzel" dedi.