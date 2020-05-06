Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor

Almanya Bundesliga için beklenen karar açıklandı. Almanya'da futbol perdesi yeniden açılıyor.

Almanya Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Bundesliga maçlarının 15 Mayıs Cuma günü Fortuna Dusseldorf-Paderborn karşılaşmasıyla yeniden başlayacağını duyurdu.

HÜKUMET İZİN VERMİŞTİ

Lig maçlarının başlamasıyla ilgili bugün bir açıklama yapan Alman Hükumeti Bundesliga maçlarının mayısın ikinci yarısında seyircisiz olarak oynanmasına izin vermişti.

NİSAN AYININ ORTASINDA ANTRENMANLAR BAŞLAMIŞTI

Almanya'da takımlar, nisan ayının ortasından bu yana küçük gruplar hâlinde antrenmanlara başlamıştı. Pazartesi günü Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte toplam 1724 koronavirüs testi yapıldığı ve 10 kişide virüse rastlandığı, bu kişiler için de gerekli önlemlerin alındığı duyurulmuştu.

9 HAFTA OYNANACAK

Sezonun 25. haftasında tatil edilen Bundesliga'da Bayern Münih, 55 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Liderin 4 puan gerisindeki Borussia Dortmund ise 51 puanla ikinci sırada. Almanya'da şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım kalan 9 maç sonrasında belli olacak.