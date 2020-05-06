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Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor

Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
06.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:54

Almanya Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Bundesliga'nın 15 Mayıs Cuma günü Fortuna Dusseldorf-Paderborn maçıyla kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Almanya Bundesliga'da futbol perdesi yeniden açılıyor.

Almanya Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Bundesliga maçlarının 15 Mayıs Cuma günü Fortuna Dusseldorf-Paderborn karşılaşmasıyla yeniden başlayacağını duyurdu.

HÜKUMET İZİN VERMİŞTİ

Lig maçlarının başlamasıyla ilgili bugün bir açıklama yapan Alman Hükumeti Almanya Bundesliga maçlarının mayısın ikinci yarısında seyircisiz olarak oynanmasına izin vermişti.

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