Almanya, Aleksander Lukaşenko'yu Belarus Devlet Başkanı olarak tanımadığını açıkladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, tartışmalı seçimlerin ardından kamuoyuna duyurulmayan bir törenle yemin etti. Almanya hükümeti ise Lukaşenko'yu Belarus Devlet Başkanı olarak tanımadığını duyurdu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Seçimlerin demokratik sayılabilmesi için gerekenler en temel düzeyde bile yerine getirilmedi. Seçimler ne adil ne de özgürdü. Bu nedenle bu seçim sonuçları tanınamaz" dedi.

Seibert sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tören hazırlıklarının gizli yapılması ve törenin halkın gözü önünde gerçekleştirilmemesi çok şey anlatıyor."

Lukaşenko iser Bağımsızlık Sarayı'nda Çarşamba günü devlet görevlileri ve resmi basın çalışanlarının katıldığı bir törenle yemin etti.

İlan edilmeyen yemin töreni, devlet televizyonundan ya da radyolarından yayımlanmadı. Belarus'un resmi haber ajansı Belta, "Aleksander Lukaşenko'nun Belarus Devlet Başkanı olarak göreve başladığını" ve "törenin o sıralarda gerçekleşmekte olduğunu" duyurdu.

Belta'nın törenden paylaştığı fotoğraflarda, 66 yaşındaki Lukaşenko'nun elini anayasanın üzerine koyarak yemin ettiği görülüyor.

Muhalifler törenin önceden duyurulmamasını, Lukaşenko'nun protestoları engelleme çabası olarak yorumladı.

Minsk merkezli insan hakları kuruluşu Viasna'nın direktörü Ales Belyatski, "Yemin töreni önceden ilan edilseydi, sarayının dışarısında 200 bin gösterici toplanırdı" dedi.

Muhalefetten 'sivil itaatsizlik eylemi' çağrısı

Devlet başkanlığı seçimi sonrasında ülkeyi terk eden muhalefet liderlerinden Svetlana Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun yemin ederek altıncı kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmasını gücü zorla ele geçirmek olarak yorumladı ve "yeni, özgür ve adil bir seçimin yapılması" çağrısı yaptı.

İktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi'nin yurt dışında bulunan bir başka üyesi olan Pavel Latuşko ise Belarusluları "sivil itaatsizlik eylemi" düzenlemeye çağırdı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta devlet başkanlığı seçimi yapıldı.

Seçimi, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklandı.

Muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi.

Haftalardır devam eden protesto gösterileriyle istifası istenen Lukaşenko, seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti.