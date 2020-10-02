Allame - 'Çürük Elma' sözleri nelerdir? Allame'nin yeni şarkısı Çürük Elma şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler

En iyi rapçilerden birisi olarak kabul edilen Allame'nin yeni parçası çıktı. Çürük Elma şarkısının sözleri çok merak konusu oldu. Şimdi şarkının sözlerini ve hakkındaki bilgilerini sizlere aktaralım.

ALLAME - ÇÜRÜK ELMA ŞARKI SÖZLERİ

Nakarat x2

Ver ver ver kalemi çek eline alma

İterler seni uçurumlara valla

İraden kırıldı karı kız para pullarla

S**erler sana gökten düşen çürük elma

Gel gel buraları dert, her telden çalıyor rap

Tabi rap değil bi kısmı pelt, kabul ettiğin mc wack

Eskrima gibi dil, samuray gibi ciddiyim

Dolunaydaki kurt adamım kaç iyi bildiğin yerlere git lan

Arkandaki yamyamlara bayram peşindeler pahalı bir arabayla

Bu piyasa akşam yemeği sen havyar

Yerler seni varsa bi faydan

Kodamanların her istediğine hay hay der ağzın kaypak kaypak

Esarete doğru gururla giderken mutlu ve paytak paytak

Zaman geçer geçer zaman keşkeler için çok geç olacak

Moralin bozuk hayallerin yarım ve daralır tüm odalar

Domalır o bi duman alınca mahalle ghetto sanar gör o salağı ya

Evinde soba yok elinde kuruşu gerçek o zırva yalan

Ben beynini yöneten z virüsüyüm it sürüsüne kemik

Üzerine gidebileceğim acı bpm rap dağ ben bordo bereli

Bu arabada gazı varabileceği yere kadar iteriz yok el freni

Etraf kan gölü ver eldiveni, kalkan göte dayar merdiveni, gelin

Köprü

Umudun kuş olup uçuyor

Gururun puzzle gibi dağalınca

Ahmaklık sende onun suçu yok

Kellesine dolarlar ağırlığınca

Nakarat

Ver ver ver kalemi çek eline alma

İterler seni uçurumlara valla

İraden kırıldı karı kız para pullarla

S**erler sana gökten düşen çürük elma

Beynim allak bullak içindekiler bana kurban

Geldim karanlıktan şeytanlar bile bana hayran

Geceler çok karışık yok, çıkışım zor yolu bulmam

Çekilin çekilin arabada gazdan başka pedal yok şuurumdan

Gemileri vur hepsini batır korkundan etmeden istifra

Biliyorum hepsini pislik içleri boş kahpeler hep istisna

Onlar yapar plan, korkuya çeker silah

Kolyelerin altın evin kira, yalan dolansın konuşma daha

Zorlama olmuyorsa rapçi dilim alnına yedi atmış beş

Göklere bakarak ol müneccim sözlerim olur tebelleş

Bulduğun her yeri eş sıç kapat oraları kaybol ve görünme bile

Dileğini unut iştahını tut beni dinlerken ölünce dile

Beni test eden beslemeleri mest ediyorum aval aval bakıyorken hepsi

Yeni bestelerim evine kitler herkesi, nefes alamaz hale gelecek her kesim

Delirdi galiba yeni gelen nesil, tv kafalara lokal anestezi

Çek arabanı bu yolun sonu uçurum seni uçacaktır kesin

Umudun kuş olup uçuyor

Gururun puzzle gibi dağalınca

Ahmaklık sende onun suçu yok

Kellesine dolarlar ağırlığınca

Ver ver ver kalemi çek eline alma

İterler seni uçurumlara valla

İraden kırıldı karı kız para pullarla

S**erler sana gökten düşen çürük elma

Ver ver ver kalemi çek eline alma

İterler seni uçurumlara valla

İraden kırıldı karı kız para pullarla

S**erler sana gökten düşen çürük elma

ÇÜRÜK ELMA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Allame resmi Youtube kanalından bu gece 00:00 'da yeni şarkısı 'Çürük Elma' 'yı sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede epey izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri de beğenildi. Şarkının söz ve beat masteringi Allame'ye aittir. Çürük elma şarkısı Allame'nin "Huzur" albümünün bir parçasıdır.

ALLAME KİMDİR?

Allâme veya doğum adıyla Hamza Gül (d. 27 Temmuz 1987, Trabzon, Türkiye), Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve animatör.

27 Temmuz 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Müzikle çok küçük yaşta ağabeylerinin dinlediği yerli ve yabancı rap sanatçılarını dinleyerek tanışmıştır. İlk müzisyenlik denemesi babasının iş amacıyla İsrail'e gidip, dönerken de yanında getirdiği teyp ile olmuştur. Teyp'in kaset çalarıyla oynayarak kendince altyapı yapmaya çalıştığını, bir röportaj sırasında gülerek söylemiştir. Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nden mezun olup 2005 yılında üniversite dolayısıyla Eskişehir'e gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Rap müzisyenliğinin yanı sıra hayatını Resimli Filim Animasyon Stüdyosu'nda animatör olarak kazanmaktadır. Ayrıca TRT Çocuk'taki Maysa ve Bulut adlı çizgi dizide seslendirmen olarak görev almıştır. 19 Eylül 2018 tarihinde iç mimar Gülşah Boncuk ile evlenmiştir.