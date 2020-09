Arabaları tekmeleyerek dolaşan sarhoşun saçma sözleri mahalleliyi uykusundan uyandırdı: How are you ben İsmail?

Antalya'da bir kişinin, aldığı aşırı alkolün etkisiyle park halindeki araçlara tekme atıp, yumruklayarak "How are you ben İsmail?" diye bağırdığı anlar mahalleliyi uykusundan uyandırdı. Çevre sakinlerinin kayda aldığı alkollü adam bir süre daha sokakta dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Olay, saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Aldığı aşırı alkolün ardından sokağa çıkan 40- 45 yaşlarındaki erkek, park halinde bulunan araçlara tekmeleyip, yumruklamaya başladı.

"HOW ARE YOU BEN İSMAİL"

Bir taraftan "How are you ben İsmail?" ve "Nasılsınız?" diye bağıran kişi, ara sokaklarda zaman zaman, çığlık atmayı sürdürdü. Gürültü üzerine evinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Alkollü kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.