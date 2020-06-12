Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Ünlü türkücü Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz sene ilk bebeğini kucağına alan Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

İKİNCİ KEZ HAMİLE Mİ?

30 yaşındaki Buse Varol, 2 gün önce havuz kenarında zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımını göre takipçileri ise "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.

GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Alişan'ın önceki gün sosyal medya hesabından "Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı bu paylaşım ise hamilelik iddialarını güçlendirdi. Buse Varol'un bugün eşiyle çektiği videoda hafif belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

Çiftten sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İşte hamilelik iddialarını güçlendiren kare;