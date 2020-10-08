Ali Babacan, matematiğiyle dalga geçtiği Kemal Kılıçdaroğlu'yla ekonomi konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde görüşen ikili daha sonra birlikte basın açıklaması yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından, "Türkiye'nin ekonomi, sağlık, dış politika ve eğitimde içinde bulunduğu sorunları tartıştık" ifadelerini kullanırken, akıllara Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nun matematiği ile ilgili yaptığı yorum geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN MATEMATİĞİ İLE DALGA GEÇMİŞTİ

Babacan 2011 yılında Ekonomi Bakanı olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nun " 12 milyon 700 bin yoksul için 12 milyar lira gerekiyor" şeklindeki açıklamasını eleştirmiş ve Kılıçdaroğlu'nun matematiği ile dalga geçmişti.

Babacan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,İlkokul üçüncü sınıf matematiği becerisine sahip herkesin 12 milyon 700 bin yoksulu ailedeki kişi sayısına bölüp yaklaşık 24 milyar gerektiğini bulabileceğini ifade etmiş ve "Nereden baksanız matematik tutmuyor" demişti.

"ÜÇ SAYIYI ÇARPIP TOPLAYARAK SONUCU BULMAYANLARIN İŞİ DEĞİL BUNLAR"

CHP lideri hakkında benzer eleştirilerde bulunan Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7-8 yıl SSK Genel Müdürlüğü'nü yaptığını ancak en büyük projesinin '3 rakam' olduğunu söylemiş ve "Enflasyon iki haneye düştü. Merkez bankasının rezervi 28 milyar doladı. Şimdi 89 milyar dolar. Türkiye güvenilen bir ülke olmuş hesabını kitabını bilen bir ülke olmuş. Öyle üç sayıyı çarpıp toplayarak sonucunu bulamayanların yapabileceği işler değil bunlar" ifadelerine yer vermişti.