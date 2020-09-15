Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli? Ali Babacan kaç yaşında? Ali Babacan eşi kimdir? Ali Babacan ailesi kimdir?

Ali Babacan siyasi hayatına, kurduğu DEVA Partisi'nde devam etmekte. Ali Babacan'ın kariyeri, ailesi ve yaşamı hakkında merak ediliyor. Ali Babacan hakkında tüm soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan Türk siyasetçi, ekonomist, mühendis ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kurucu Genel Başkanı. 4 Nisan 1967, Ankara doğumludur. 2002-2015 yılları arasında 13 yıl Türkiye Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapmış olan Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23., 24. ve 26. Dönem Ankara milletvekilliği yapmıştır.

58. ve 59. hükûmetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. 60. hükûmette 1 Mayıs 2009'a kadar dışişleri bakanı olarak görev aldı ve Mayıs 2005 - Ocak 2009 arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde başbakan yardımcısı olarak atandı. 61. ve 62. hükûmetlerde başbakan yardımcılığı yaptı.

Ali Babacan, bakanlığı döneminde milyarlarca dolarlık IMF kredileriyle desteklenen, acı verici bir ekonomik reform programını yönetme görevi üstlendi; Türkiye ekonomisi iki ciddi krizden sonra kayda değer bir toparlanma kaydetti. Her zaman Türk siyasi arenasının sert ve karmaşasından uzak durdu ve popülizme girmeden, teknokrat gibi davranarak yalnızca ekonomik reformlara odaklandı.

ALİ BABACAN KARİYERİ

1967 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Değirmenyolu köyü nüfusuna kayıtlıdır. 1985'te TED Ankara Kolejini birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun oldu (4.00 üzerinden 4.00 ortalama).

1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Chicago'da bulunan Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı. 1992-1994 yılları arasında, Birleşik Devletler'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994-2002 yılları arasında Ankara'da babasının şirketinde iş hayatını sürdürdü. Siyasi hayatı boyunca çeşitli düşünce kuruluşları'nın toplantılarına katıldı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. hükûmetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretti.

1 Mayıs 2009 tarihinden sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükûmetlerde görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti.II. Davutoğlu hükûmeti döneminde başbakan danışmanlığı yaptı.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı. 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa etti.

ALİ BABACAN EVLİ Mİ?

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Ülkü Zeynep Babacan ile 1995 yılında evlendi.