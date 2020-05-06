Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Norveç hükümetinin tahsis ettiği özel uçak ile ülkesi Norveç'e giden, 22 Nisan'da ise Trabzon'a dönerek 14 günlük karantinaya giren Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, yapılan son kontrollerin ardından kaldığı Gülbahar Hatun Yurdu'ndan ayrıldı.
06.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:10
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'un karantina sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.
BUGÜN ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Sabah 09.30 sıralarında kulüp çalışanları tarafından özel bir araç ile yurttan alınan oyuncunun görüntülenmesine izin verilmezken, başarılı futbolcunun bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.