Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'un karantina sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.

BUGÜN ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Sabah 09.30 sıralarında kulüp çalışanları tarafından özel bir araç ile yurttan alınan oyuncunun görüntülenmesine izin verilmezken, başarılı futbolcunun bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.