Alex Rider dizisi nedir? Alex Rider dizi konusu nedir? Alex Rider oyuncuları kimler? Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şey!
İngiltere yapımı TV dizisi olan Alex Rider, dünyaca ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer'in diziye dahil olmasıyla birlikte Türkiye'de popüler oldu. Alex Rider dizisi sosyal medyada gündem oldu ve herkesin merakını uyandırdı. Alex Rider dizisi hakkında merak edilen her şeyi sizler için haberimizde ele aldık.
Alex Rider dizisi İngiltere yapımı bir suç, macera ve aksiyon dizisi olarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Ülkemizde ise Alex Rider dizisi ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer'in diziye baş rol olarak girmesi ile ünlendi. Dünyaca ünlü meşhur yapım Alex Rider hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde kaleme aldık.
ALEX RİDER KONUSU NEDİR?
Alex Rider, Anthony Horowitz'in genç yetişkin casus romanı dizisine dayanan yeni bir televizyon dizisidir. Eleventh Hour Films ve Sony Pictures Television tarafından ortak olarak üretilmektedir. Sekiz bölümlük ilk sezon 4 Haziran 2020'de Amazon Prime'da yayınlanacak.
Londra'lı genç Alex Rider, İngiliz Zengisi tarafından ultra zenginlerin yoldan çıkmış çocukları için tartışmalı bir düzeltici akademiye sızmak için işe alındı.
ALEX RİDER YAPIMI
Mayıs 2017'de Variety, Onbirinci Saat Filmleri'nin Horowitz'in Alex Rider serisi için film haklarını seçtiğini ve ITV için dizi üreteceğini bildirdi. Guy Burt showrunner olarak bağlandı.
Temmuz 2018'de Variety, Eleventh Hour Films'in Alex Rider serisinin ikinci kitabı Point Blanc'ın sekiz bölüm uyarlamasını üretmek için Sony Pictures Television ile birlikte çalışacağını bildirdi. Horowitz dizinin baş yapımcısı olacak. Film dizisine Sony Pictures Television'un Wayne Garvie ve Keith Le Goy yönetimindeki uluslararası ve dünya çapındaki dağıtım bölümleri eklendi. Sony, yayın veya platform distribütörlerini finanse etmek ve aramaktan sorumlu olacaktır.
Eylül 2019'un sonlarında, dizinin ilk teaser fragmanı yayınlandı. Otto Farrant, Brenock O'Connor, Stephen Dillane, Vicky McClure, Andrew Buchan, Ronk? Adékolu?jo, Ace Bhatti ve Nyasha Hatendi oyuncu olarak açıklandı. Dizinin yönetmeni Andreas Prochaska.
ALEX RİDER OYUNCULARI KİMLER?
Haluk Bilginer
Alex Rider rolünde Otto Farrant
Tom rolünde Brenock O'Connor
Alan Blunt rolünde Stephen Dillane
Bayan Jones rolünde Vicky McClure
Ian Rider rolünde Andrew Buchan
Haluk Bilginer - Dr. Hugo Grief
Jack Starbright rolünde Ronk? Adékolu?jo
Laura olarak Katrin Vankova
Sasha olarak Talitha Wing
Arrash olarak Nathan Clarke
Kira olarak Marli Siu
Earl Mağarası
Stepan Serenkov rolünde Yani Xander
John Crawley rolünde Ace Bhatti
Smithers olarak Nyasha Hatendi