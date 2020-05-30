Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı

Fenerbahçe formasıyla 344 maça çıkan Alex de Souza, Fenerbahçe ve Türkiye'yi unutamıyor ve bunu da yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteriyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve sarı-lacivertli takım taraftarlarının sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

HİÇBİR ÖZEL GÜNÜ UNUTMUYOR

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayan Alex, birçok Türk takipçisinden övgü aldı. Brezilyalı efsanenin fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

Alex de Souza futbolu bırakmasına ve Brezilya'ya dönmesine karşın Türkiye'nin tüm dini ve milli bayramlarında ve tarihi günlerinde paylaştığı mesajlarla biliniyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA LEFTER'Lİ PAYLAŞIM

Alex de Souza Ramazan Bayramı için, sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulunmuştu.

42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazmış ve yaptığı vefalı paylaşım büyük övgü almıştı.