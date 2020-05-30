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Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı yıldız Alex de Souza, Türkiye'nin bir önemli gününü daha unutmadı. Brezilyalı eski futbolcu İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımla gönüllerde bir kez daha taht kurdu.

30.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:27

Fenerbahçe formasıyla 344 maça çıkan Alex de Souza, Fenerbahçe ve Türkiye'yi unutamıyor ve bunu da yaptığı paylaşımlarla sık sık gösteriyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve sarı-lacivertli takım taraftarlarının sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı

HİÇBİR ÖZEL GÜNÜ UNUTMUYOR

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayan Alex, birçok Türk takipçisinden övgü aldı. Brezilyalı efsanenin fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

Alex de Souza futbolu bırakmasına ve Brezilya'ya dönmesine karşın Türkiye'nin tüm dini ve milli bayramlarında ve tarihi günlerinde paylaştığı mesajlarla biliniyor.

Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA LEFTER'Lİ PAYLAŞIM

Alex de Souza Ramazan Bayramı için, sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulunmuştu.

42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazmış ve yaptığı vefalı paylaşım büyük övgü almıştı.

Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
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Spor Manşet

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