Seyir halindeki otomobilin yanmasıyla alevler içinde kalan adam, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
16.10.2020 12:34 | Güncelleme: 16.10.2020 12:59
Konya'da seyir halindeki otomobilinin bir anda yanmasıyla alevler içinde kalan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan talihsiz adam, yol kenarında oturarak aracının yanışını izledi.
Talihsiz olay, Ilgın ilçesi istasyon kavşağında meydana geldi. 42 JA 720 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
SÜRÜCÜ ALEVLER İÇİNDE KALDI
Otomobil sürücüsü Mehmet Şen'in (60) alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı. Çevredekilerinde yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen'in vücudunda yanıklar oluştu.
YOL KENARINA OTURDU, YANAN OTOMOBİLİNİ İZLEDİ
Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen'i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.