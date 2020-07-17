Alaçatı'daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

Alaçatı Port yolu olarak belirtilen mevkide çıkan yangın, bölgede bulunan bazı işletmeleri de tehdit ederken, tatilciler korku doldu anlar yaşadı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, Alaçatı'da, otluk ve makilik alanda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saat 16.45'te Alaçatı'da kırsal alanda başlayan yangına saat 16.55 itibarı ile ilk müdahalenin yapıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Yangına 10 arazöz, 2 helikopter, 1 uçak ve 1 dozer müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı" dedi.