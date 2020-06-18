AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Bağcılar, Esenler, Güngören, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre; Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ BİR İKİ SAATE DİKKAT

Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Öte yandan Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

İşte aniden bastıran yağmur sonrası kentte ortaya çıkan manzaralar;