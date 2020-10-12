İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

KUVVETLİ FIRTINA ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLARIN 20 İLA 45 DAKİKA ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların öğle saatlerinden (12: 00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15: 00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.