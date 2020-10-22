Akıncı kazanamazsa mesleği bırakırım dediği öne sürülen Adil Gür: Ersin Tatar beni aradı

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, KKTC seçimlerine ilişkin "Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım" ifadelerini haberleştiren gazeteci Kemal Öztürk canlı yayında karşı karşıya geldi. İddiaları bir kez daha kesin bir dille yalanlayan Adil Gür, seçimden zaferle çıkan Ersin Tatar'ın kendisini aradığını belirtti.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Adil Gür'ün "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek" şeklinde bir ifade kullandığı öne sürülmüştü. Gür'e ait olduğu öne sürülen bu sözlere Habertürk yazarı Kemal Öztürk köşesinde yer vermişti. Gür, 18 Ekim'deki seçimlerin ardından açıklama yaparak, bu ifadelerin kendisine ait olmadığını ifade etmiş ve sosyal medyada linçe uğradığını belirtmişti. Öztürk ise yazının 16 Ekim tarihinde yayımlandığını hatırlatarak Gür'e tepki göstermişti.

CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İki isim Veyis Ateş'in moderatörlüğünde ekrana gelen 'Habertürk Gündem' programında karşı karşıya geldi. Gür, sözlerin kendisine ait olmadığını tekrarlarken, "Zannediyorlar ki araştırma şirketini, araştırmayı bırakmaktan korkuyorum. Ya arkadaş 50 bin tane işim var. Bu ülkede araştırmacı olmaktan yoruldum zaten. Yazdığın doğru mu değil mi söyle ya ekranda. Böyle yere bakan, yumuşak korkanlardan korkacaksın. Ben değneğimi elime aldım. Susacak değilim" dedi.

"ERSİN TATAR BENİ ARADI"

Gür ayrıca KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın kendisini aradığını ve "Senin böyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum" dediğini aktardı.

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE YEMİN ETTİ

Öztürk ise Gür ile yaşadığını ifade ettiği konuşmanın detaylarını anlattı. Öztürk, "Siz bana bu cümleleri sarf ettiniz mi, etmediniz mi? Namusum, şerefim ve 3 çocuğum üzerine yemin ederim ki sen bana bunları ifade ettin" diyen Öztürk, "Etmedim" yanıtını aldı.