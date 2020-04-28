Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile etkin bir şekilde mücadele ederken filyasyon ekipleri de bu etkin mücadeleye dahil oluyor. Türkiye'de bugüne kadar 112.261 kişide Kovid-19'a rastlanırken filyasyon ekipleri de virüsün kaynağını bulabilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bir filyasyon uzmanının ise yaptığı çalışma, akılalmaz ihmali gözler önüne serdi. Filyasyon uzmanı, "Huzurevine yaşlıları kontrole giden doktor, 54 yaşlının tamamına koronavirüs bulaştırdı" dedi.

"54 YAŞLININ TAMAMI POZİTİF"

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; filyasyon uzmanı, salgın sürecinde şahit olduğu çarpıcı gelişmeleri şöyle anlattı:

"Özel bir bakımevine, yaşlıların rutin kontrolleriniher hafta bir dahiliye uzmanı doktor yapmaktadır. Bu doktorun geçtiğimiz günlerde, ateş, öksürük gibi şikayetleri başlıyor. Kovid-19 testi yapılan doktorun test sonucu pozitif çıkıyor. Doktor huzurevini arayıp durum hakkında bilgi veriyor. Huzurevi de endişeye kapılarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne durumu aktarıyor. Sağlık şikayeti olan dokuz kişiden sekizine test yapılırken, bu kişilerin sonuçları pozitif çıkıyor. Bunun üzerine huzurevindeki tüm yaşlılar ile çalışanlara test yapılmasına karar veriliyor. Özel huzurevinde toplam 54 yaşlının tamamının test sonucu pozitif çıkıyor. Test sonuçları pozitif çıkan yaşlılar tedavi için İstanbul'daki farklı hastanelere sevk ediliyor. En son görev için gittiğimiz bir kamu hastanesinde özel bakımevindeki üç yaşlı hastanın taburcu edileceği konuşuluyordu. Huzurevi şu an kapalı olduğundan yaşlıların durumu ne oldu, bilmiyoruz. Ayrıca söz konusu yaşlı bakımevinde Kovid-19'a karşı tedbirli davranan ve sıkı korunan çalışanlarda bile virüs tespit edildi."

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.