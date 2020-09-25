Nesli tükenen Akdeniz foku, Antalya'da turistlerle yüzdü

Türleri tükenmekte olan Akdeniz foku, Antalya Lara sahillinde görüldü. Deniz canlılarının en nadir memeli türlerinden olan Akdeniz foku, sahilde turistlerle birlikte yüzdü. O anlar, tekne turuna çıkan turistler tarafından görüntülendi.

Antalya Lara'da bu sabah Kundu sahillerine gelen bir Akdeniz foku, denize giren turistlere eşlik etti. Antalya falezleri ve sahillerinde sık sık görüntülenen Akdeniz fokları, bu kez kameralara Kundu Turizm Bölgesi'ndeki otelin sahilinde yakalandı. Sabah erken saatlerde denize giren turistler, metrelerce uzakta yüzen Akdeniz fokunu gördü. Akdeniz fokunun turistlerle uzak da olsa yüzme anları, tekne turuna çıkanlar tarafından görüntülendi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Akdeniz kıyılarına sık sık gelen Akdeniz foklarının 100 civarında, dünyada ise 750 kadar kaldığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen fok türü, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunuyor.