Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Bölgede, sabah saatlerinden itibaren iki Türk helikopteri devriye atıyor.

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

HELİKOPTERLER UÇUŞ YAPIYOR

Yunan güçlerinin olası bir hamlesine karşı Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren iki helikopter Meis adası civarında ve Kaş bölgesinde sürekli tur atıyor.

İKİ SAVAŞ GEMİSİ ORUÇ REİS'E REFAKAT EDECEK

10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik edecek.

TÜRKİYE NAVTEX HAMLESİ YAPMIŞTI

Türkiye, Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını, NAVTEX ile duyurmuştu. Yeni NAVTEX'in 23 Ağustos'a kadar süreceği belirtilmişti.

YUNAN TARAFI YASA DIŞI OLDUĞUNU ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Yunanistan da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etmişti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetmişti.

ACİL TOPLANTI İSTEMİŞLERDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'ı alarma geçirmişti. Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurmuştu.

ÇAVUŞOĞLU: BİR TAVİZ DEĞİL GEÇİCİ BAZI JESTLER YAPTIK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığının batı sınırlarına ruhsat verilerek, sondaj çalışmalarının süreceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Biz burada iyi niyet göstergesi olarak Merkel'in ricasıyla, sayın liderimiz Erdoğan bunları paylaştı. Bir taviz değil, geçici bazı jestler yaptık. Almanya ve Avrupa ülkeleri diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz dedik, olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz dedik. Bizim söylediğimiz ortaya çıktık. Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız, bundan taviz vermeyiz" dedi.

İşte bölgedeki hareketlilikten kareler;