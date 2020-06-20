Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Datça açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
20.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:40
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.34'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.