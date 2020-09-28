AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde hayatını kaybeden Nadira Kadirova'nın odasında yapılan olay yeri incelemesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ODANIN DAĞINIK HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde Nadira Kadirova'nın kaldığı ve hayatını kaybettiği odadaki dağınıklık dikkati çekiyor. Polis ekiplerinin kamerasına yere düşen bir saksı, etrafa saçılan kum ve çiçekler yansıyor.

YERDE KAN İZLERİ VAR

Görüntülerde bir sehpanın tamamen ters döndüğü ve bir abajurun da yere düşerek devrildiği görülüyor. Nadira Kadirova'ya ait olduğu tahmin edilen çantaların yerde olduğu da kameralara yansırken 3-4 ayrı yerdeki kan izleri de dikkat çekiyor.

SİLAH DA KAMERADA

Polis kamerası ile kayıt altına alınan bir başka görüntüde de Nadira Kadirova'nın "intihar ettiği iddia edilen" silah ile çalışma masası göze çarpıyor.