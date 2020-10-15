TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, 10 Ekim Ankara Garı saldırısı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma tüm milletvekillerinden takdir gördü.

AK Partili Yeğin konuşmasında, "Değerlerimizi, canlarımızı kayıp verdiğimiz ve acılar çektiğimiz bu ve benzeri durumlarda göstereceğimiz dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anlamlı karşılık olacaktır. Bu doğrultuda herkesin sorumlu davranmaya, dikkatli konuşmaya ve hareket etmeye ve terörün amaçladığı gibi birbirini suçlayarak ayrıştırmaya değil, terörün karşısında kenetlenerek, birbirine daha da sarılarak terörün sevincini gömmeye tartışmasız gayret etmesi gerekir" dedi.

AK PARTİ VE HDP'Lİ İSİMLER TEBRİK ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeğin'in konuşmasını tebrik etti.

Orhan Yeğin konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Kıymetli milletvekilleri, maalesef, bugün başkent oluşunun yıl dönümünü de kutladığımız bu anlamlı ve güzel şehrimizde 10 Ekim 2015 tarihinde kana bulayan ve tüm ülkeyi, hepimizi, ayrıştırmadan yasa boğan hain bir terör saldırısıyla hep beraber büyük bir acı yaşadık. Tren garı yakınlarında düzenlenen mitingde, DEAŞ terör örgütü mensuplarının bombalı saldırılarında 100'ü aşkın vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve 391 vatandaşımız da yaralanmıştı ve bunun üzerine ulusal yas ilan edilmişti.

"BİR YERDE ACI VARSA ONU BERABER YAŞAMAYA GAYRET EDERİZ"

Kıymetli milletvekilleri, çok açık ve net konuşalım: Kaynağı, söylemi, amacı, adı ne olarak tanımlanırsa tanımlansın, ne olarak belirtilirse belirtilsin her türlü terör eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız ve hep birlikte karşısında durmak zorundayız. Geçmişte askerimize, polisimize, korucularımıza, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı yapılan terör saldırıları ile Ankara Tren Garı'nda sivil ve savunmasız vatandaşlarımızı hedef alan saldırı arasında bir fark yoktur. Terörün dini, mezhebi, ırkı ve düşüncesi olmaz. Terör, vahşiliktir; terör, caniliktir; zulmün en açık hâlidir terör. Bir yerde bir terör saldırısı varsa bu saldırıyı, zulmü kimin yaptığına bakmadan onun karşısına dikiliriz. Bir yerde bir acı varsa biz o acının sahibi hangi siyasi görüşten, hangi renkten, hangi desenden, hangi tenden olursa olsun ona bakmadan o acıyı en derinden paylaşır, onunla beraber yaşamaya gayret ederiz.

"TAVRIMIZI HEP BERABER ORTAYA KOYMALIYIZ"

Millet olarak, özellikle de biz siyasiler ve siyasi partiler olarak, sivil toplum kuruluşları ve medya olarak tüm terör saldırıları karşısında aynı duyarlılıkla, aynı samimiyetle, aynı insani ve ahlaki duruşla tavrımızı hep beraber ortaya koyarız ve koymalıyız da. Kıymetli milletvekilleri, bazı hatiplerin suçlayıcı konuşmalar yaptığına şahit olduk az önce; acıları kategorize ettiğine, örgütlerin korunduğuna, kollandığına ilişkin konuşmalar yaptığına; aslı arkası olmayan şüphelerle bizi, bizleri, hepimizi suçladığına tanık olduk. Grup Başkan Vekilimiz gerekli cevabı verdi.

"TERÖRÜN SEVİNCİNİ GÖMMEYE GAYRET ETMELİYİZ"

Kıymetli milletvekilleri, değerlerimizi, canlarımızı kayıp verdiğimiz ve acılar çektiğimiz bu ve benzeri durumlarda göstereceğimiz dayanışma ve kararlılık, teröre vereceğimiz en büyük, en anlamlı karşılık olacaktır. Bu doğrultuda herkesin sorumlu davranmaya, dikkatli konuşmaya ve hareket etmeye ve terörün amaçladığı gibi birbirini suçlayarak ayrıştırmaya değil, terörün karşısında kenetlenerek, birbirine daha da sarılarak terörün sevincini gömmeye tartışmasız gayret etmesi gerekir.

"MÜCADELEMİZİ DAHA KAPSAMLI SÜRDÜRECEĞİZ"

Milletimizin huzurunu, ülkemizin güven ve istikrar ortamını bozmayı amaçlayan hain terör saldırılarında hayatlarını kaybeden asker, polis, memur, zengin, fakir, işçi, esnaf, resmî, sivil, hiçbir şekilde ayırt etmeksizin, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve acılarını paylaştığımız ve ateşin düştüğü yeri yaktığı, belki acılarını onlar kadar anlayamadığımız kederli ailelerine ve sevenlerine saygıyla, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin huzuruna kasteden bu ve benzer menfur saldırıları da onları amaçlayanları da bu saldırıları planlayanları da yapanları da ve bu saldırılardan keyif alanların da hepsini en görkemli ifadelerle, en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi daha kapsamlı sürdüreceğimizi ve bu topraklarda terörün hedeflerine ulaşmasına devlet-millet el ele izin vermeyeceğimizi ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum."

Konuşmayla ilgili iktidar ve muhalefet kanadından yapılan yorumlardan bazıları;

- İbrahim Aydemir (AK Parti Erzurum Milletvekili): Ağzına sağlık.

- Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Hatibin konuşmasını ben takdirle dinledim. Ama şöyle bir şeyi bekleriz: Seneye birlikte gidelim.

- Bülent Turan (AK Parti Grup Başkanvekili): Tabii ki oraya gitmek isteriz, beraber olmak isteriz ama bunu böyle yoklama yapar gibi saymaya kalkarsanız istemediğimiz bir tablo olur.

- Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): Hatibin konuşması takdir edilmeyecek gibi değil.