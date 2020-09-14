AK Parti'nin yaptırdığı ankete göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 52-54 bandında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuk olduğu programda yaptırmış oldukları son ankete ilişkin rakamları paylaştı. Her ay düzenli olarak 4 anket yaptırdıklarını belirten Ünal, "Hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız" dedi.

İşte Mahir Ünal'ın canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları;

"Daha seçimlere var 3 yıl, 3 yıl öncesinden bunlar telaş içerisinde aslında kendi oluşturdukları birbirine benzemezler ittifakı içerisinde bir düzen oluşturmaya, bu seçim hazırlığı falan değil aslında. HDP'yi de bu ittifakın meşru parçası haline getirmek ve Meral Akşener'i ikna etmek yönünde birtakım çalışmalar yapıyorlar.Meral Hanım da bazen sıcak mesajlar veriyor ya kan davalısı olsak bile işte kapı çalındığında kapı açılır kıvamında birtakım açıklamalar yapıyor da ben bütün bu çabaları ayakta kalma ve tutunma çabası görüyorum. Bunlar yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan.

ANKETLERDE SON DURUM

Biz her ay düzenli olarak dört anket yaptırırız, değişik anket firmalarına. Sahadan sürekli olarak hem seçmen algısı hem seçmen davranışı hem seçmenin talepleri, hassasiyetleriyle ilgili Ar-Ge Başkanlığımız her ay düzenli olarak araştırma yaptırır. Biz trendleri izleriz ve trendlerle olayların ve bizim politikalarımızın seçmen nezdindeki etkisini görür ona göre siyasetimizi revize ederiz, ona göre politikalarımızı yeniden gözden geçiririz. Hiçbir zaman yüzde 40-42 bandının altına düşmedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 52-54 bandındayız.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Doğu Akdeniz'deki krizi kim çıkardı? 2009'da İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bölgede bulduğu doğal gaz kaynakları ve onun üzerine yaptıkları anlaşma var. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi denizden kuşatmak ve Türkiye'nin haklarını yok saymak istiyorlar. Biz burada hakkımız olmayan bir şeyi istemiyoruz, kıta sahanlığımızı koruyoruz.

MACRON'UN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

Macron'un hem kendi kişisel özellikleri çerçevesinde meseleye bakmak lazım. Macron'un son dönemde literatüre kazandırılan ve Macron'un iktidara gelme biçimi üzerinden yeni kavramlar var. Mesela Macronizm dediğimiz. Hiç hesapta yokken ortaya çıkarılan, altı doldurulmaya çalışılan; bu biraz da dünyanın şu anda yaşadığı liderlik sorunuyla da ilgili. Dünya çok ciddi liderlik sorunu yaşıyor. Yöneticiler yazılı kuralları hayata geçirirler. Yöneticiler kaosu değil düzeni yönetirler. Liderler ise kaosu, değişimi yönetirler. İstisnai durumlarda risk alan kişilerdir. Bu yönden bakınca Avrupa'da çok ciddi liderlik krizi var."