AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in TBMM'deki konuşması sonrası sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak küfürler eden A.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

27.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:17

"AK Parti'den önce kadının adı yoktu" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

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Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Özlem Zengin, çok ağır eleştirilere maruz kaldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ve küfürler eden saldırganlardan biri gözaltına alındı.

Saldırgan A.B. bugün hakim karşısına çıkacak.