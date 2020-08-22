AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan negatife indiren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'e sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Canikli, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini belirterek, "Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğal gaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Nurettin Canikli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Tam da bu noktada Fitch devreye sokuluyor ve ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıyor. Fitch'in görünümü negatife çevirmesine gerekçe olarak belirttiği hususlar bugün ortaya çıkmış değil. Aylardan beri konuşuluyor.

"İŞTE SİZE BİR SUÇÜSTÜ HALİ DAHA"

Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha. Fitch'in bu açıklamasını, Joe Biden'ın, Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'deki muhalefete destek verdikleri açıklamasından ayrı düşünmek mümkün değildir.

Demek ki bunlar, hedeflerine ulaşmak için ekonomimiz üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmemişler. Bugüne kadar sonuç alamadılar. 320 milyar metreküp doğal gaz keşfinden sonra artık yapacakları hiç bir şey kalmadı. Boşuna çırpınıyorlar. Su akar, mecrasını bulur.

Olan kadrolu baykuşlara oluyor. Zaten bozuk olan dengeleri, doğal gaz keşfi ile birlikte yerle bir oldu. Ağızlarını bıçak açmıyor. Ayasofya'nın açılışından sonra yataklara düşenlerle birlikte matem ilahileri dinliyorlar."