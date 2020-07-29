AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
29.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:52
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Batman ziyaretinin ardından koronavirüse yakalandığını ancak sağlık durumun iyi olduğunu ifade etti.
BATMAN ZİYARETİ SONRASI TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İzolasyon sürecinde olduğunu da belirten Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim."