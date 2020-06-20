Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Bucak'ta oturan Yılmaz Günel, dün evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Meraklanan yakınları, durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

CESEDİN YAYINDA TABANCA BULUNDU

Jandarmanın arama çalışması başlattığı Yılmaz Günel, Kızılseki köyünün Yoncaağaç mevkisindeki ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Yılmaz Günel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Günel'in cesedinin yanında tabanca bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Günel'in cesedi, otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.