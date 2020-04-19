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İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi görev yapan Yavuz Kalaycı yakalandığı koronavirüsten kurtulamadı.

19.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:25

Sağlık sisteminde hastalarla ilk temas kuran ve koronavirüs tehlikesini en fazla yaşayan aile hekimlerinden acı haber geldi.

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EYÜPSULTAN'DA BİR AİLE HEKİMİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."