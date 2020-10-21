Ahmet Taner Kışlalı kimdir? Ahmet Taner Kışlalı sözleri nelerdir? Ahmet Taner Kışlalı kitapları

Ahmet Taner Kışlalı, siyaset bilimi alanında gösterdiği başarılar, kitapları ve yazıları ile dönemin popüler isimlerindendi. 21 Ekim günü aracına bırakılan bomba nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Ahmet Taner Kışlalı suikastı hala aydınlatılamadı. Ahmet Taner Kışlalı hayatı, biyografisi haberimizde…

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

10 Temmuz 1939 yılında doğan Kışlalı 'nın Babası Ziraat Bankası veznedarı Hüsnü Bey, annesi ise Kilis Kemaliye İlkokulu öğretmeni Lütfiye Hanım'dır. 1951 yılında Kilis Kemaliye İlkokulu'nu bitirdikten sonra, Kilis Ortaokulu'nu ve 1957 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Okurken bir yandan da Yeni Gün'de spor muhabirliği yaptı.

1962-1963 yılları arasında Yenigün Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü de yaptı. Paris Üniversitesi'nde anayasa hukuku ve siyaset bilimi dalında Modern Türkiye'de Siyasi Güçler başlıklı doktorasını yaptı. 1968 yılında Fransa'da tanıştığı Bordo'lu Nicole (Nilgün Kışlalı) ile evlendi.

Bu evlilikten iki kızı (Altınay ve Dolunay) oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde siyaset sosyolojisi alanında öğretim üyeliğine başladı. Askerlik dönüşü üniversiteye kabul edilmedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geçti. 1972 yılında doçent oldu. 1971-1977 yılları arasında Yankı dergisi'nde yazdığı yazılarla CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in dikkatini çekti. 1977 yılında CHP listesinden İzmir milletvekili seçildi. 1978 yılında Bülent Ecevit hükümetinde kültür bakanı olarak görev yaptı. Kültür Bakanlığı'nca Ulusal Kültür dergisini yayımlattı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde siyaset bilimi dersleri vermeye başladı. 1988 yılında profesör oldu. 1991 sonunda Cumhuriyet gazetesinde Haftaya Bakış başlığıyla köşe yazıları yazmaya başladı. 1995 yılında Antalya yolunda birlikte geçirdikleri trafik kazasında eşini kaybetti. 1997 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Kışlalı'yla yaptı. Bu evlilikten üçüncü kızı (Nilhan Nur) dünyaya gelmiştir.

AHMET TANER KIŞLALI NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

21 Ekim 1999 tarihinde saat 09.40'da Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akit gazetesi suikastten önce hakkında bir haber yapmış ve Kışlalı'nın üzerine çarpı atılmış fotoğrafını manşetten vermişti. Faili bulunamadı.

AHMET TANER KIŞLALI SÖZLERİ

"Bu ülkede Atatürk'ü yıkarak olumlu bir şeyler yapabileceğini sananların, kendi küçük dünyaları içinde büyük bir yanılgıyı yaşadıklarını sanıyorum." - Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği

Atatürk, ölümünden iki yıl önce şöyle demişti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." - Tanrı'yı Kim Kullanır

Tarih devrimi, dil devrimi, harf devrimi, okuma seferberliği, halkevleri, halkodaları, Köy Enstitüleri, folklor araştırmaları, hatta müzik devrimi... Hep -bu ulusallıktan evrenselliğe yönelen- "kendine dönüş"ün köşe taşlarıdır. Atatürk için Batılılaşma bir "amaç" değildi. Sadece bir "araç"tı. Taklidin her türlüsüne karşıydı. Çünkü, "çağdaşlaşabilmek" için "yaratıcı olmak" gerektiğine inanıyordu. Atatürk'ün kültür devrimini "Batılılaşma" sananlar, Kemalizmi hiç mi hiç anlamamışlardır! - Tanrı'yı Kim Kullanır

AHMET TANER KIŞLALI KİTAPLARI

Forces politiques dans la Turquie moderne (Modern Türkiye'de Siyasi Güçler) (AÜ SBF Yayınları, 1968)

Öğrenci Ayaklanmaları (Bilgi Yayınevi, 1974)

Siyaset Bilimi (İmge Kitabevi yayınları, 1987, 1990, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2003)

Siyasal Sistemler – Siyasal Çatışma ve Uzlaşma (İmge Kitabevi Yayınları, 1991, 1993, 1995, 1998, 2000, 2003)

Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği (İmge Kitabevi Yayınları, 1993)

Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi (İmge Kitabevi Yayınları, 1994) (Atatürkçülük, Türkiye'de laiklik ve demokrasi konuları üzerine yazmış olduğu köşe yazılarını derlediği kitap)

Seçimsiz Demokrasi (Çağdaş Yayınları, 1995)

Bir Türkün Ölümü (Ümit Yayıncılık, 1997)

Ben Demokrat Değilim (İmge Kitabevi Yayınları, 1999)