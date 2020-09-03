Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde Reuters'a, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilimden iç siyasetteki ittifaklara kadar pek çok konuda demeç verdi.

"Rasyonel bakış açısından bugün yasal, prosedürel ve psikolojik olarak bir erken seçim yapmak zor" diyen Davutoğlu, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime karar verebileceğini söyledi. Erdoğan'ın Meclis'te çoğunluğu elinde bulundurduğunu ve böyle bir gücü riske atmayacağını belirten Davutoğlu, "Ancak Türkiye'de tecrübeli bir siyasetçi olarak öğrendim ki siyasetin rasyonelliğinden emin olmayacaksın" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN HER TÜRLÜ SÜRPRİZE HAZIR OLMALI"

Kasım 2015'te en yüksek oyla seçimleri kazandığını hatırlatan Davutoğlu, "Parti darbesiyle beni attılar, sonra ülkede darbe, bir referandum, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve iki yerel seçim. Ekonomik ve psikolojik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu koalisyon için 2023'e kadar devam etmek zor çünkü Bahçeli'yi biliyoruz, sürprizlere bayılır. Türkiye'de erken seçime hazır olmalısınız. Erdoğan, Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"BASKI ALTINDAKİ PARTİ İKTİDAR OLUR"

Türkiye'de demokrasi tarihine bakın. Hangi parti bir dönem baskı altında olursa, bir sonraki iktidar o parti olur. Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan, Erdoğan… O yüzden bugün toplumdan, medyadan, siyasetten kime sorarsanız kim daha çok baskı altında, kim medyadan daha çok uzaklaştırılmış diye, hepsi Davutoğlu ve Gelecek Partisi diyecektir. Bütün bu tarihi bilgiler bir sonraki seçimlerde inşallah bizim kazanan parti olacağımızı gösteriyor.

"GERÇEKLERİ GÖRMÜYORLAR"

En büyük problemlerden biri de egosentrik illüzyon. Siyasette, mutlak güce sahip olanlar gücün sonsuza kadar devam ettiğini düşünür. Bu illüzyon sorunları görmelerini engeller. Maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekibi, parti sahadaki gerçekleri görmüyorlar çünkü bu illüzyon var onlarda, sanki güç onlarınmış gibi. O güç milletin…

Her hafta insanları işlerin doğru yolda gittiğine ikna etmek için yeni sürprizler üretmek zorundalar, Karadeniz'deki doğal gaz yatakları gibi.

DOĞU AKDENİZ KRİZİ

Maalesef hükümetimiz Yunanistan ile düzgün bir diplomatik performans sergilemiyor. AB'ye 'masaya oturalım ve tüm görüşleri paylaşalım' denmeli. Oturup birbirimizle konuşmamız lazım. Karşı tarafın hatası Türkiye'nin stratejik endişelerini görmezden gelmek. Bizim hatamız ise pozisyonumuzu karşı tarafa anlatacak gerekli diplomatik çabaya göstermeden açıklamak. İki taraftaki bu psikolojik tansiyon bir tıkanıklığa ve riskli askeri karşılaşmaya neden olabilir.

"KİMSE TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRAMAZ"

Herkesin kazanması için yeni bir stratejik vizyon gerekiyor. Böyle durumlarda bir tarafın kazandığı diğer tarafın kaybettiği bir örneğe hiç rastlamadım. Doğu Akdeniz'de vaziyet kaybet-kaybet şeklinde. Maalesef Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin temel stratejik gereksinimlerini anlamıyor… Avrupalı liderler Doğu Akdeniz'in Türkiye için hayati stratejik öneme sahip olduğunu anlamalı. Kimse Türkiyeyi köşeye sıkıştıramaz, zorla bir şey yaptıramaz, Türkiye'yi karaya hapsedemez"