Ahiyan İstemem şarkı sözleri | Ahiyan İstemem lycrics
Rap dünyasının sevilen isimlerinden Ahiyan, yeni şarkısı "İstemem"i sevenleriyle paylaştı. Ahiyan İstemem şarkı sözleri nelerdir?
Ahiyan, yeni şarkısı İstemem adlı parçayı, sevenleriyle buluşturdu. Ahiyan İstemem şarkı sözleri nelerdir?
AHİYAN İSTEMEM ŞARKI SÖZLERİ
Hissettiklerim kayıp
Bu boşluk yanımda
Şarkılar silindi sözleri silindi
Gözlerim kurudu sardığım sarıdı
Dönmek istedim de yollarım yarıdı
Dostum tek başına düşmanım çete vesveseler alındı
Politik sanat dalında alıntı
Gerçeklik rolü yapar o stil
Sultanlık maskesi takan
Her gece yatan her gündüz sayılan
21 bayılan içinde büyüyen sıkıntı mayın serseri mayın
Underground reyim hep sokağa rehin
Bra no pain no gain her derdi konuştuk hainlk oluştu dayı
Resmiyet fail sözleşme fake
Siz terso dedikçe hepimiz ayık
Çalın toplayın kesin ıska payını
Söz konusu sanat olunca veto yer
Doğallık sisteme ters
bütün sözcüler siyası tel çalar
İnsanlık dert cana
O yangın değer her cana
Bana hayır diye topla çöpte dolu vereceğin
***
[Nakarat ]
İstemem ondan gelen hayrı da
Olsun ayrı gayrı da
Takılmam hiç de ne dediğine
Unuturum unuturum
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Ne biçim life
Sosyal bir do minör için de yalnızlık aynı
Klavye kırılsa akraba kaybı hissiyat daimi
Manevi baygın, ruhevi kaygı parası ayrı
Kendimi harcadım daha yeni…
Rüstemi sevgi üste kibarlık
Temizlik hayli bireysel
Şerri toplumsal
"Ferdi istekler savaşı" &"Duvarsız Berlin"
"Taçsız krallık"
Ne biçim life!
O biçim hainlik
Direniş aynı
Uyruk satar ya
İnsansız daha iyi
Pazarlık yok ya
İnsansız daha iyi
Kültürel ayrım
Negatif bayram!
Her şeyi silmekte epeyce kararlıyım
Kendime kaldıkça ben de çok zararlıyım
Başa dönmekte ustalıkta ayrı yerdeyim
yok maarifte hatalıyım ya
[Nakarat ]
İstemem ondan gelen hayrı da
Olsun ayrı gayrı da
Takılmam hiç de ne dediğine
Unuturum unuturum