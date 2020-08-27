Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında hastalığın atlatılmasında büyük özveri ile çalışan iki doktordan kötü haber geldi. Ağrı'da özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan Ahmet Aydın Şener (72) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Mersin'de Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Turgut Erkutlu (67) da, koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi gören iç hastalıkları uzmanı Dr. Turgut Erkutlu önceki gün koronavirüse yenik düştü. Dr. Erkutlu'nun cenazesi, Şehir Hastanesi'nde yapılan törenin ardından Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dr. Turgut Erkutlu

AĞRI'DA GÖREV YAPAN DOKTORUN ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Ağrı'da 2 çocuk babası doktor Ahmet Aydın Şener, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da yaşımını yitirdi. Tunceli doğumlu olan ve Ankara'da defnedilen Şener'in ölümü Ağrı'da büyük üzüntü yarattı.

Şener'in vefatının ardından Ağrı Tabip Odası sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr. Ahmet Aydın Şener'i, Kovid-19'dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz! Kederli ailesine ve sağlık dünyasına baş sağlığı diliyoruz!" denildi.

Doktor Ahmet Aydın Şener