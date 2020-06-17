Afyonkarahisar'ın nesi meşhur? Afyonkarahisar'da neler yapılır? Afyonkarahisar'da gezilecek yerler

Kısa adıyla Afyon, İç Anadolu ile Batı Anadolu arasında yer alır. Termal Başkent olarak da adlandırılan Afyonkarahisar mermeri ve gıda sektörü ile dünya çapında adını duyurmuştur. 2005'te Afyonkarahisar adını almıştır.

Milattan önce 3000 yılına kadar dayanan tarihi ile pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Pek çok Türk devletine de ev sahipliği yapan şehirde farklı topluluklara ait tarihi kalıntılar görebilirsiniz.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne şahitlik eden şehir. Mustafa Kemal Atatürk şehre 28 Ağustos 1922 yılında gelerek, Büyük Taarruza kadar burada orduyu yönetmiştir.

AFYONKARAHİSAR İSMİNİ NEREDEN ALMIŞTIR?

Eski kaynaklarda adı Karahisar-ı Sahib olarak geçer. İsmin anlamı şehrin kurulduğu volkanik kayaların renginden ve hisardan gelir. Afyon anlamı ise yüzyıllardır ekilen haşhaşın ekimine dayanır.

AFYONKARAHİSAR'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Termal turizm imkanlarıyla gelişen sağlık turizmi, yıllarca medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirde gezilecek pek çok tarihi eser bulunmaktadır.

Afyonkarahisar Kalesi

Volkanik kaya kütlelerinden oluşan şehrin en yüksek yerinde (226 metre) Afyonkarahisar Kalesi yer alıyor. Milattan önce 1350 yılında yapılan kale etrafında savunma için yapılan yapılar bulunur. Hititlerden kalma yapı, Bizans ve Selçuklular için de önemli bir çarpışma bölgesi olmuştur. Sonraki zamanlarda kale içerisine mescit ve saray eklenmiştir.

Şehirde bulunan diğer kaleler; Asar Kalesi ve Sandıklı Kalesi'dir.

Afyonkarahisar Müzesi

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri toplanan eserler önce Taş Medrese'ye getirilmiştir. 1971 yılında ise daha modern ve eserlerin korunmasına uygun bir yere geçilmiştir. Müze içerisinde kalkolitik çağdan kalma eserler dahi vardır. İçerisindeki salonlar kronolojik sıraya göre düzenlenmiştir; Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemleri.

Abdülkadir Geylani Türbesi

Bolvadin ilçesinde yer alır. Abdulkadir Geylani'nin torunları tarafından yaptırılan türbe bulunur. Ayrıca, yanında cami ve Kadri Tarikatı'na mensup müritlerin sandukaları da bulunur.

Abdülkadir Geylani'nin torunlarından olan Abdülkadir Geylani'ye ait bir türbe ve yanında cami bulunmaktadır. Türbe içinde ayrıca müritlere ait çok sayıda sandukalar bulunmaktadır.

Afyonkarahisar'da bulunan diğer türbeler; Karacaahmet Türbesi, Mevlevi (Türbe) Camii, Yunus Emre Türbesi, Hayran Veli Sultan Türbesi ve Kadınana Türbesi.

Kocatepe Atatürk Anıtı Ve Kitabesi

Büyük Kalecik kasabası içinde bulunan 1874 metre yüksekliği olan Kocatepe üzerine inşa ettirilmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başlatıldığı nokta, Afyonkarahisar ve Sinanpaşa ovalarına hakim konumdadır.

Milli Mücadele için önemli bir dönüm noktası olan tepeye 1953 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından kesme taştan anıt yapılarak konulmuştur. 4 ton ağırlığındaki anıt, bronzdan yapılmıştır ve 7.5 metre yüksekliğindedir. Her yıl 26-30 Ağustos tarihlerinde Zafer Haftası kutlamaları ilk olarak burada başlar.

Ayazini Ören Yeri

Ayazini Kaya Evleri'ne ev sahipliği yapan ören yeri, Friglerden beri yerleşim yeri olarak benimsenmiştir. Aile ve tek kişilk kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler, kaya yerleşimleri burada sıklıkla görebileceğiniz yapılardandır. Pek çok ev modeli görebileceğiniz evler ile eski yaşam biçimlerine tanık olabilirsiniz.

Kaya kütlesinin yerleşime oyularak yerleşim yeri haline getirildiği yerlerden birinde hem sarnıc hem de Avdalaz Kalesi bulunur.

Taşhan

Umurbey mahallesinde bulunan Yemeniciler Çarşısı içerisindedir. Diğer adıyla Hoca Üveys Hanı olarak bilinir. 17. yüzyılın ortalarında Kadı Abdullah Efendi ve yemenici esnafı katkıları ile yapılmıştır.

Ulu Camii

Şehrin en büyük camilerinden biridir. Anadolu Selçukluları döneminde Sahipata Nuretiddün Hasan tarafından 1272-1277 yılları arasında yaptırılmıştır. Selçuk tarzını yansıtan mimari dokunuşları ve renkli motifleri ile günümüze ulaşmıştır.

Frigya Göynüş Vadisi

İhsaniye ilçesinde yer alan vadi içinde kale, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş ve Kumca Boğaz anıtları vardır.

Döğer Kervansarayı

İhsaniye ilçesinde yer alan kervansaray, II. Murat tarafından yaptırılmıştır. İki katlı han bölümüne ek olarak develik ve eyvan biçimli taç kapı eklenmiştir. Mimarisi ile örnek bir yapıdır.

Gedik Ahmet Paşa Cami

Merkez Kurtuluş caddesinde yer alan cami, 1472 yılında Mimar Ayaz Ağa tarafından yapılmıştır. Sadrazam Gedik Ahmet Paşa tarafından yapılan caminin diğer adı İmaret Cami'dir.

Taş Medrese / Gedik Ahmet Paşa Medresesi

Gedik Ahmet Paşa Camii'ye yakın konumda yer alır. Mimar Ayaz Ağa tarafından külliyenin bölümü olarak yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında müze olarak kullanılmıştır.

Büyük Taarruz Şehitliği Ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı

Merkeze 16 kilometre uzaklıkta, Antalya - İzmir yoluna yakın olan Işık / Sarıkız Tepesine inşa edilmiştir. Yolu kullanan araçlar tarafından rahatlıkla görülmesi istenmiştir. Büyük Taarruz Şehitliği, Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde şehit olanların anısına yapılmış sembolik bir şehitliktir. İçerisinde şadırvan, namazgah ve 500 adet mezar taşı bulunur. Ek olarak, kaidesi ile birlikte toplam 18 metre yüksekliğinde olan Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı da yer alır.

Ayrıca, Afyonkarahisar Valilik Binası önünde bulunan Zafer Anıtı ile dönüm noktası anılmaktadır.

Yalı mahallesinde Büyük Taarruz Karargahı da bulunmaktadır. Günümüzde Atatürk Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılır.

Tarihi Afyon Evleri

Taşınmaz kültür varlığı tescilli yaklaşık 400 ev olan 18 mahalle mevcuttur. Kentsel sit alanı olarak ilan edilen alanda 16 cami, 10 türbe, 14 çeşme, 3 hamam, 1 han, 1 bedesten, 1 kilise kalıntısı da bulunmaktadır. 2019 yılında restore edilmişlerdir.

AFYONKARAHİSAR'DA NELER YAPILIR? AFYONKARAHİSAR TURİZM AKTİVİTELERİ

Tokalı Kanyonu trekking

Acıgöl doğa fotoğrafçılığı ve doğa sporları imkanı

Akdağ Tabiat Parkı trekking

Gazlıgöl Kaplıcası termal turizmi

AFYONKARAHİSAR'IN NESİ MEŞHUR?

Günümüzde şehrin gelişimi mermer işletmeleri sayesinde olmuştur.

Gıda sektörünün çok geliştiği şehirde kaymaklı kadayıf, Afyon lokumu, Afyon sucuğu ithal edilen ürünler arasında yer almaktadır.

AFYONKARAHİSAR'DA NE YENİR?

Göce köftesi

Hamursuz

İlibada dolması

Patatesli Afyon ekmeği

Hurma baklavası

Afyon övmesi

Kaymaklı baklava

Lokul

Afyon salatası